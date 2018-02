I giochi in arrivo nella settimana dal 12 al 18 febbraio

Il gioco per smartphone di Tekken, i due Bayonetta per Nintendo Switch, i cavalieri di Kingdom Come: Deliverance, Fe firmato Electronic Arts, la riedizione di South Park: Il Bastone della Verità per PS4 4 Xbox One e tanti altri bei videogiochi arriveranno questa settimana nei negozi.



Diamo uno sguardo veloce a tutti i giochi in arrivo nei prossimi 7 giorni, ovvero dal 12 al 18 febbraio.



Martedì 13 febbraio



- South Park: Il Bastone della Verità per PS4 e Xbox One

- Dynasty Warriors 9 per PS4, Xbox One e PC

- Kingdom Come: Deliverance per PS4, Xbox One e PC

- Monster Energy Supercross - The Official Videogame per PS4, Xbox One, PC e Switch



Giovedì 15 febbraio



- Secret of Mana per PS4, PS Vita e PC

- Tekken Mobile per iOS e Android

- The Wardrobe per PC



Venerdì 16 febbraio



- Fe per PS4, Xbox One, PC e Switch

- Bayonetta 1 per Switch

- Bayonetta 2 per Switch

- Radiant Historia: Perfect Chronology per 3DS