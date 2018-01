I due Bayonetta per Nintendo Switch in due video di gioco

Bayonetta, una delle saghe di giochi d'azione più belle e riuscite di tutti i tempi, sta per tornare su Nintendo Switch.



Lo farà con una riedizione dei primi due capitoli, usciti rispettivamente su Xbox 360, PlayStation 3 e PC e Nintendo Wii U, realizzata direttamente da Platinum Games e che anticiperà la pubblicazione di Bayonetta 3, previsto esclusivamente sulla console ibrida della casa di Super Mario.



In attesa della pubblicazione di Bayonetta 1 e Bayonetta 2 su Nintendo Switch, prevista per il prossimo 16 febbraio, vi lasciamo a due video di gioco delle nuove versioni. Buona visione!