I combattimenti online di Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video dedicato a Naruto to Boruto: Shinobi Striker, il gioco in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 30 agosto. Siamo vicinissimi al lancio del titolo, che si focalizzerà sui combattimenti online tra più giocatori, come illustrato nel trailer protagonista di questo articolo. Una piccola rivoluzione per i giochi della serie dedicata al manga giapponese, vedere per credere!