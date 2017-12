I combattimenti di Soul Calibur VI in video

Uno degli annunci più importanti di questo fine settimana, in cui si sono tenuti i due eventi più importanti di fine anno per il mondo dei videogiochi, i The Game Awards, "la notte degli Oscar dei videogame", e la PlayStation Experience, celebrazione annuale dell'universo PlayStation, è stato quello riguardante l'esistenza di Soul Calibur VI.



Lo storico picchiaduro a base di spade tornerà nel corso del 2018 su PS4, Xbox One e PC e durante l'evento californiano di Sony si è mostrato in ben 10 minuti di gioco, che vi proponiamo grazie al filmato presente in questo articolo.



Soul Calibur è una serie nata su Dreamcast nel 1998 ed è giunta a partire dal secondo capitolo è stata principalmente multipiattaforma. L'ultimo episodio uscì nel 2012 su PlayStation 3 e Xbox 360.