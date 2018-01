Harry Potter: Hogwarts Mystery, informazioni e un nuovo video

Si avvicina il momento in cui tutti gli appassionati di Harry Potter potranno entrare a Hogwarts! Harry Potter: Hogwarts Mystery è infatti un gioco di ruolo sviluppato per piattaforme Mobile in cui i giocatori potranno creare il proprio personaggio personalizzato e frequentare le lezioni per apprendere le abilità della magia .

Una componente importante del gioco, però, è anche quella sociale: nel corso dell’avventura ogni giocatore svilupperà amicizie e rivalità con altri studenti, e la crescita dei personaggi nel corso del loro corso di studi a Hogwarts passerà attraverso scelte specifiche che contribuiranno a influenzare la storia.



La trama è ambientata nel periodo che intercorre tra la nascita di Harry Potter e la sua iscrizione a Hogwarts, quando Ninfadora Tonks e Bill Weasley erano studenti. I giocatori, una volta entrati a far parte di una delle quattro case di Hogwarts, potranno aggiornare costantemente il proprio personaggio, fargli acquisire maggiori capacità da mago e abilità utili per risolvere i misteri e per affrontare le avventure proposte, sbloccando così nuove attività, località e poteri magici più potenti.



"Harry Potter: Hogwarts Mystery è un gioco di ruolo su magia, amicizia, e sulla vita da studente nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts," ha dichiarato Chris DeWolfe, co-fondatore e Amministratore Delegato di Jam City. "Siamo impazienti di permettere agli appassionati di dare un primo sguardo al gioco in occasione dell'evento A Celebration of Harry Potter, e questa primavera, i giocatori potranno esplorare completamente Hogwarts nel percorso che li porterà a diventare maghi."