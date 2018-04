Harry Potter: Hogwarts Mystery arriva su iOS e Android a fine aprile

Il gioco sarà disponibile dal 25 aprile in esclusiva per dispositivi iOS e Android, su cui debutterà in formato free-to-play con la possibilità di acquistare contenuti aggiuntivi tramite denaro reale.



Il team di sviluppo ha confermato inoltre gli attori dei film che presteranno la propria voce per il doppiaggio originale di Hogwarts Mystery: Maggie Smith sarà la Professoressa McGranitt, Michael Gambon il Professor Silente, Warwick Davis interpreterà il Professor Vitious, Sally Mortemore sarà Madama Pince, con Gemma Jones e Zoe Wanamaker che doppieranno rispettivamente Madama Chips e Madama Bumb.