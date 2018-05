Harry Potter: Hogwarts Mystery arriva su Android e iOS

I fan di Harry Potter possono finalmente mettere le mani sul nuovo videogioco per dispositivi mobile ispirato ai romanzi della saga: Hogwarts Mystery è infatti disponibile dalle scorse ore su Android e iOS, permettendo di vivere una nuova storia originale ambientata nell'universo di Harry Potter.



Nei panni di un aspirante mago, il giocatore potrà creare e personalizzare i personaggi, unirsi a una delle quattro case, imparare incantesimi e stringere amicizie con altri studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Sotto la guida del severo professor Piton potrete migliorare la vostra abilità nella creazione di pozioni e imparare Trasfigurazione con la professoressa McGranitt. Questi incantesimi potranno essere sfruttati in un sistema di combattimento a incontri che avrà conseguenze sulla storia in base alle vostre decisioni.