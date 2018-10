Harry Potter e il sognante gioco di ruolo per PC, PS4 e Xbox One

Nelle scorse ore è trapelato in rete un video rubato dalla presentazione per addetti ai lavori di un nuovo videogioco di Harry Potter, apparentemente denominato Harry Potter Magic Awakened o Harry Potter Magic Forever.



Si tratta di un gioco di ruolo per PC, PlayStation 4 e Xbox One in cui sarà possibile esplorare liberamente Hogwarts, creare pozioni e incantesimi attraverso un sistema magico con otto tipologie di mago. Ci saranno anche animali fantastici, maghi oscuri, goblin e altri nemici soprannaturali, per una storia originale ambientata nel mondo ideato da J.K. Rowling.



Il protagonista è uno studente del quinto anno della Scuola di Magia che dimostra di possedere un'abilità unica: quella di rintracciare i resti di un potere antico. Da lì avranno luogo una serie di strani eventi che porteranno il giovane mago e il professore Elezar Fig a scoprire la verità dietro ai bizzarri accadimenti.



Il gioco, non ancora confermato in via ufficiale da Warner Bros. Interactive Entertainment, sembrerebbe essere in sviluppo presso lo studio che diede i natali a Disney Infinity e dovrebbe essere pronto per il 2019.