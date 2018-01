Gran Turismo Sport: ecco la Lamborghini Diablo e la Ferrari 330 P4

Gran Turismo Sport ha ricevuto il suo primo, corposo aggiornamento del 2018, che è disponibile a partire da oggi in modo del tutto gratuito.



L'aggiornamento viene denominato ufficialmente "Patch 1.11" e introduce un bel po' di novità per la simulazione di guida uscita nel mese di ottobre escluisvamente per le console della famiglia PlayStation 4. Scopriamo insieme i suoi contentuti, ammirando anche le immagini e il trailer pubblicati da Sony per l'occasione.