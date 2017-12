God of War per PS4 uscirà a marzo 2018?

A quanto pare Sony si è lasciata sfuggire la data di uscita di God of War, esclusiva PlayStation 4 tra i titoli più attesi di tutto il 2018.



Stando alle informazioni presenti sul PlayStation Store americano fino a stanotte e poi prontamente rimosse nella primissima mattinata, il primo God of War per PS4 uscirà giovedì 22 marzo 2018. Una data plausibilissima, visto che più volte la stessa Sony ha confermato che il nuovo gioco d'azione dello studio di sviluppo interno di Santa Monica sarà disponibile entro la fine dei primi mesi del prossimo anno.



Probabilmente l'informazione sulla data di uscita è stata inserita nel database online del PS Store in vista dell'annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nel fine settimana dell'Immacolata, durante i The Game Awards, la "notte degli Oscar" dei videogiochi, o nel corso della PlayStation Experience, evento celebrativo dedicato ai fan delle console Sony.



Per chi non lo conoscesse, God of War è il reboot, ovvero un nuovo inizio, dell'omonima saga iniziata su PlayStation 2 con protagonista il Dio della Guerra, Kratos. Dopo aver attraversato la Grecia e aver sconfitto tutte le divinità greche, in questo nuovo episodio della serie Kratos si ritroverà a insegnare le regole della vita e della guerra a suo figlio sullo sfondo di vicende vicine a quelle narrate dalla mitologia norrena.