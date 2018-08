God of War: 131 milioni di ricavi nel mese di lancio

Nel mese di lancio, God of War, l'esclusiva PlayStation che ha segnato il debutto della serie dedicata al dio della guerra su PS4 con un episodio inedito (ve ne abbiamo parlato qui), ha ricavato 131 milioni di dollari dalle sole vendite digitali sul PlayStation Store.



Un risultato strabiliante, che sottolinea quanto le esperienze narrative contino ancora nel mondo dei videogiochi e mette in mostra il distacco con altre super produzioni di questi anni, ovvero The Witcher 3 (gioco di ruolo pubblicato anche su Xbox One e PC) e Uncharted 4: Fine di un Ladro (capolavoro per PS4 realizzato dagli autori di Crash), come specificato dall'autorevole SuperData, da cui proviene la notizia:



"Durante i rispettivi mesi di lancio, The Witcher 3 ha ricavato 69 milioni di dollari, Uncharted 4 56 milioni di dollari e God of War 131 milioni di dollari in entrate digitali. Questi risultati dimostrano chiaramente che esiste una significativa domanda per le esperienze narrative".



God of War è l'ennesimo gioco di successo in esclusiva per PlayStation 4, ma non è finita qui: stanno arrivando Spider-Man, Days Gone, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima e Death Stranding. Continuate a seguirci per scoprire tutto sui videogiochi marchiati Sony!