Gli storici Street Fighter in una collezione per console

In occasione del trentesimo anniversario della serie, Capcom pubblicherà Street Fighter 30th Anniversary Collection per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.



Si tratta di un pacchetto che includerà tutte le versioni dei giochi bidimensionali della saga, dal primo al terzo, per una compilation che aggiungerà anche il multiplayer online per i titoli più recenti: Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II Turbo, Street Fighter Alpha 3 e Street Fighter III: 3rd Strike.



La compilation arriverà sia in formato fisico per l'acquisto in negozio che digitale in un giorno non meglio specificato di maggio 2018.



Questa è la lista dei giochi inclusi nel pacchetto annunciato nel corso dell'evento per le finali della Capcom Cup, competizione annuale dedicata ai picchiaduro dell'azienda giapponese che si tiene in California:



- Street Fighter

- Street Fighter 2

- Street Fighter 2: Champion Edition

- Street Fighter 2: Hyper Fighting

- Super Street Fighter 2

- Super Street Fighter 2: Turbo

- Street Fighter Alpha

- Street Fighter Alpha 2

- Street Fighter Alpha 3

- Street Fighter 3

- Street Fighter 3: 2nd Impact

- Street Fighter 3: 3rd Strike