Ghali si diletta con i graffiti... in VR!

Oltre a essere uno degli esponenti principali della scena trap italiana, Ghali è anche un grandissimo appassionato di videogiochi: lo dimostrano i suoi numerosi post sui social, dove spesso dà spazio ai suoi acquisti per PlayStation 4 e ricorda i tempi di PS2. Non dimentichiamoci, poi, la sua collaborazione con Ubisoft per pubblicizzare Assassin's Creed Origins, uscito lo scorso anno su PC, PS4 e Xbox One. Oggi, invece, l'idolo dei teenager italiani ha provato la realtà virtuale con Oculus Rift, il visore per la VR su PC di Facebook: su Instagram Ghali ha postato delle storie che lo ritraggono alle prese con KingSpray VR, simulatore di graffiti. Ecco il video!