Germania e Spagna insieme per la Gamescom 2018

L'ente Koelnmesse Gmbh ha annunciato il paese che supporterà la prossima edizione della Gamescom in qualità di partner alla fiera di Colonia: dopo il Canada, partner nel 2017, quest'anno toccherà alla Spagna , il quarto paese europeo in ordine di estensione nel mercato del vecchio continente dopo Germania , Gran Bretagna e Francia . La Spagna sarà la prima nazione nella storia della kermesse tedesca a esporre sia nell'area Business , riservata alla stampa e ai partner commerciali, che in quella Entertainment aperta al pubblico.

Per celebrare questa collaborazione, la Spagna ha già annunciato una presenza monstre nel padiglione 4.1, con uno spazio di oltre 100 metri quadrati in cui saranno ospitati i maggiori team di sviluppo del paese, per un totale di 16 aziende: Altered Matter, Badland Games Publishing, Blade, Estudio Ábrego, Gammera Nest, Gato Salvaje Studio, Herobeat Studios, Localsoft, Plastic SCM, Playcom, PlayGiga, Playstark Games, Raiser Games, SilaGames, Stage Clear Studios e Therion Games.



Non mancheranno inoltre iniziative come la peculiare Games from Spain Guide, che fornirà agli interessati numerose informazioni sul mercato spagnolo in ambito gaming e un quadro generale delle aziende di un settore che conta 5.000 programmatori, artisti, autori di giochi e imprenditori all'interno di 450 aziende e 130 nuovi studi di sviluppo. Un mercato che nel 2016 ha fatto registrare un fatturato di 617 milioni di euro e prevede una crescita annuale del 23,6%, con proiezioni che parlano di introiti per 1,44 miliardi di euro entro il 2020.



La Gamescom 2018 si terrà dal 21 al 25 agosto a Colonia. Noi di Mastergame parteciperemo all'evento per tenervi aggiornati su tutte le novità dalla fiera.