Gattuso sarà un'icona in FIFA 19 Ultimate Team

In attesa della pubblicazione della demo (ve ne abbiamo parlato qui) e del gioco completo, Electronic Arts sta svelando le cosiddette "icone" della modaltià Ultimate Team di FIFA 19.



Oggi tocca a Gennaro Gattuso, che sarà presente in tre varianti: quella degli inizi, quella dei Mondiali 2006 e quella dell'ultimo periodo da giocatore al Milan, come potete ammirare dall'immagine presente in questo articolo.



FIFA 19 sarà disponibile su PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch dal 28 settembre in edizione standard e dal 25 settembre in edizione Champions e Ultimate.