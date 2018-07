Forza Motorsport in pausa fino alla prossima Xbox?

È dal 2011 che Microsoft propone ai suoi giocatori almeno un capitolo di Forza all'anno. La serie di giochi di corse si è alternata tra i capitoli Motorsport, più simulativi, e quelli Horizon, più spensierati.



Con Forza Horizon 4 previsto per il 2018, sarebbe stato logico aspettarsi Forza Motorsport 8 nel 2019, ma a quanto pare non sarà così: Chris Esaki, direttore creativo in Turn 10,ha dichiaratoo che il team è concentrato su Forza Motorsport 7 per aggiornamenti e nuove espansioni e che l'ottavo capitolo non arriverà il prossimo anno.



"Tutti, il 100% del team di Motorsport sta attualmente lavorando a Forza Motorsport 7. Questo significa che non faremo Forza Motorsport 8. Il piano è quello di investire nell'esperienza di Motorsport già disponibile, che è la cosa migliore per tutti. Con tutta la squadra che lavora ad un unico gioco, le cose non potranno far altro che andare meglio".



Che l'azienda di Redmond voglia aspettare l'arrivo della nuova (e già annunciata) console?