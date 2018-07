Fortnite, la modalità Parco Giochi torna questa settimana

La modalità sarà parte dell'aggiornamento 5.10 di Fortnite, in arrivo domani 25 luglio su PC e console, e includerà una serie di novità come il nuovo veicolo ATK, maggiori possibilità di selezione del team e molte più armi e oggetti da collezionare. Il tutto all'interno di una variante "sandbox" che incrementa il numero di risorse disponibili e riduce i tempi di rigenerazione, permettendo agli utenti di creare strutture fuori di testa e divertirsi in compagnia degli amici.



Restate sintonizzati su Mastergame per scoprire tutti i dettagli sul prossimo aggiornamento di Fortnite.