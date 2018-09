14 settembre 2018 09:26 Fortnite: guida alle sfide della settimana 10, stagione 5 Concludiamo in bellezza la settimana le ultime sfide della quinta stagione per il battle royale di Epic Games!

A partire da oggi potrete cimentarvi nelle prove della settimana 10, l’ultima della quinta stagione di Fortnite: Battaglia Reale. Completandone almeno quattro verrete immediatamente ricompensati con 10.000 punti esperienza. Le sfide sono divise, come sempre, tra quelle disponibili per tutti gli utenti e quelle riservate a chi è in possesso del Battle Pass.

SFIDE AD ACCESSO LIBERO



Cerca i pezzi di puzzle nei seminterrati

Collezionate sette frammenti del puzzle sparso per tutta la mappa. Di seguito troverete le posizioni individuate fino ad ora. Una volta scovate, sentirete un piccolo rumore e vedrete il pezzo brillare vicino a voi. Ricordatevi: sono tutti all’interno dei seminterrati degli edifici!

- Corso Commercio – all’interno della casa diroccata al centro dell’area residenziale;

- Boschetto Bisunto – Vicino alla cassa sotto al ristorante;

- A sud del Boschetto Bisunto, nella baracca di legno;

- Vicino al green screen cinematografico nella casa a ovest dei Condotti Confusi;

- Presso le due case solitarie a sud delle Spiagge Snob;

- Spiagge snob – la seconda casa più a nord;

- Borgo Bislacco – nella cantina segreta della casa blu, nell’angolo in alto a sinistra;

- Nella villa a sud del Rifugio Ritirato;

- A nord del Tempio Tomato, nella cantina delle due case;

- Presso le due case a est delle Rapide Rischiose;

- Presso le (sorpresa!) due case a ovest di Rapide Rischiose;

- A nordest del Laboratorio della Latrina, area industriale, nell’edificio nell’angolo in fondo a sinistra;

- Montagnole Maledette – sotto alla chiesa principale;

- Parco Pacifico – presso la casa diroccata nell’angolo in basso a sinistra della cittadina.



Mangia mele o funghi

Niente di più semplice: consumate 20 mele o funghi che trovate sparsi per la mappa. Posizionatevi sopra di essi e premete il vostro tasto interazione per mangiarla.

Questi consumabili si trovano, in genere, in gruppi. Cercate le mele sotto gli alberi più piccoli e i funghi nelle zone paludose o all’ombra delle piante più grandi.



Elimina gli avversari

Sbarazzatevi di 10 nemici. Se trovate difficoltà a completarla, provate con le modalità di gioco a squadre: i vostri compagni vi forniranno supporto.



SFIDE BATTLEPASS



Cerca tra il ponte coperto, la cascata e il nono green

Una nuova stella è nascosta sulla mappa e si trova tra i punti indicati nel titolo. L’area è situata all’interno del quadrante G2 della mappa. Cercate un piccolo cumulo di terra alla destra di un capanno per trovarla. La zona è a destra rispetto ai Passatempi Pomposi e a sinistra rispetto al fiume.



Cerca i forzieri al Borgo Bislacco