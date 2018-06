Fortnite è su Nintendo eShop, ma si nasconde

Su Twitter, infatti, un utente ha scoperto l'esistenza di alcuni riferimenti a Fortnite nel negozio digitale di Switch, che sarebbe addirittura già stato caricato da Epic Games sui server di eShop in attesa della pubblicazione ufficiale, che avverrà verosimilmente solo dopo l'annuncio al Nintendo Direct dell'E3 2018.



In occasione della kermesse losangelina, Nintendo terrà infatti una conferenza pre-registrata durante la quale saranno svelate le novità in arrivo su Switch, ed è molto probabile che il titolo del momento possa arrivare sulla console più di tendenza degli ultimi mesi. Appuntamento al 12 giugno, giorno in cui si terrà l'evento di Nintendo all'E3, per scoprire se le voci si riveleranno fondate o meno.