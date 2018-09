Fist of the North Star: Lost Paradise, ecco la Kenshiro Edition

SEGA produrrà un'edizione speciale e limitata di Fist of the North Star: Lost Paradise denominata Kenshiro Edition.



Si tratta di una versione pensata appositamente per il mercato italiano e i numerosi appassionati del manga/anime di Ken Il Guerriero, che conterrà:



- Il gioco base (non localizzato in italiano)

- Adesivi 'Deathcry'

- Il contenuto bonus "Destiny Talisman Set"

- Cover Reversibile

- 4 Art Card dei personaggi principali

- Una Card olografica



Realizzato dagli sviluppatori della storica serie Yakuza, Fist of the North Star: Lost Paradise sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 4 a partire dal 2 ottobre. Se avete voglia di provarlo, sappiate che è già disponibile una demo gratuita sul PlayStation Store (cliccate qui per scoprire come scaricarla).