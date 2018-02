Final Fantasy XV sbarca su iOS e Android

Square Enix ha annuncia che Final Fantasy XV Pocket Edition è ufficialmente disponibile sugli store degli smartphone iOS e Android.



Il primo episodio di dieci totali è scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play Store, con dellle opzioni di acquisto in-app con cui possibile comprare tutte le "puntate" alla cifra di 21,99 euro. Acquistando il cosidetto "Season Pass" del gioco, riceverete tutti gli aggiornamenti del gioco i restanti capitoli senza ulteriori spese, ma se volete è anche possibile acquistare ogni capitolo singolarmente.



Final Fantasy XV Pocket Edition è una versione "cartoon" del gioco che ha fatto faville su PlayStation 4 e Xbox One a Natale 2016 e si appresta a tornare nei negozi con due edizioni più ricche: la Royal Edition per PS4 e Xbox One e l'inedita Windows Edition per PC.