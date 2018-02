Final Fantasy XV sarà aggiornato fino al 2019

In una recente intervista ai microfoni di un sito di informazione giapponese, Hajime Tabata, responsabile del progetto Final Fantasy XV, ha svelato che sono in lavorazione nuovi contenuti scaricabili (DLC) oltre a quelli programmati in origine.



Nell'intervento è stato specificato che, nonostante fosse previsto il supporto al gioco fino a quest'anno, Final Fantasy XV si arricchirà con DLC inediti almeno fino al 2019. Il totale di episodi aggiuntivi pubblicati sin dal 2016, quindi, diventerà di 4.



Final Fantasy XV tornerà nei negozi di tutto il mondo il 6 marzo con la versione definitiva per PS4 e Xbox One, la Royal Edition, e il debutto assoluto su PC con la Windows Edition.