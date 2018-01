Final Fantasy VII Remake per PS4: nuove informazioni a breve

A quanto pare Square Enix è pronta a regalare qualche informazione in più sul remake di Final Fantasy VII per PlayStation 4.



La notizia proviene da una fonte per appassionati molto autorevole, che riporta la data di lunedì 22 gennaio come giorno in cui la casa di sviluppo giapponese annuncerà qualcosa di rilevante riguardo al progetto.



Non conosciamo ancora la natura di tali informazioni, né tantomeno sappiamo se effettivamente sarà pubblicato qualcosa in merito all'esclusiva PS4, ma una cosa è certa: dopo l'annuncio risalente al 2015, da qui a giugno, mese dell'E3 di Los Angeles, la fiera di videogiochi più importante al mondo, scopriremo qualcosa in più su Final Fantasy VII Remake.



D'altronde i responsabili di Square Enix hanno più volte ripetuto, nel corso del 2017, che il 2018 sarà l'anno di Final Fantasy!