FIFA 19: tutte le novità in video

In occasione della seconda presentazione del titolo, di cui vi abbiamo parlato qui, Electronic Arts ha pubblicato ben tre video riguardanti tutte le novità del sistema di gioco di FIFA 19. Ve li lasciamo ammirare in attesa del lancio previsto per il 28 settembre.



FIFA 19 sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ma anche su PlayStation 3 e Xbox 360 con l'edizione Legacy, priva di tutti i perfezionamenti protagonisti di questo articolo e aggiornata solo dal punto di vista delle squadre.