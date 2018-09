FIFA 19: la top 20 dei portieri più forti

Electronic Arts ha svelato quali sono, a suo parere, i portieri più forti del calcio mondiale e ha stilato una classifica dei 20 esponenti migliori da utilizzare in FIFA 19, scopriamoli insieme:



1. David De Gea

2. Manuel Neuer

3. Thibaut Courtois

4. Jan Oblak

5. Marc-André ter Stegen

6. Gianluigi Buffon

7. Samir Handanovic

8. Hugo Lloris

9. Keylor Navas

10. Ederson

11. Alisson

12. Stéphane Ruffier

13. Anthony Lopes

14. Wojciech Szczęsny

15. Mattia Perin

16. Lukáš Hrádecký

17. Kasper Schmeichel

18. Bernd Leno

19. Neto

20. Sergio Asenjo



FIFA 19 è in arrivo su PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch il prossimo 28 settembre, cliccate qui per leggere la nostra recensione in anteprima.