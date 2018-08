FIFA 19: il Real Madrid vende la maglia di Alex Hunter

Vi abbiamo fatto vedere il trailer in questi giorni (cliccate qui per guardarlo), ma oggi abbiamo anche una simpatica novità da mostrarvi: per promuovere il gioco e la partnership con Electronic Arts e Adidas, i campioni d'Europa hanno messo in vendita la maglia di Hunter sul loro store ufficiale.



La casacca dei blancos col nome dell'atleta fittizio viene proposta in tutte le versioni possibili, quasi come se il trasferimento fosse avvenuto davvero. E infatti non sono mancate le simpatiche reazioni di alcuni tifosi del Real, come potete notare dai tweet inclusi in questo articolo.



FIFA 19 sarà disponibile dal 28 settembre su PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch, continuate a seguirci per scoprire tutte le novità che ci separano dal suo lancio.