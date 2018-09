FIFA 19, i tifosi del Liverpool delusi dalla valutazione di Salah

I tifosi dei Reds avrebbero gradito infatti un rating simile a quello di Harry Kane (89, ndr) e una velocità simile a quella di Sadio Mané (94), mentre non sono mancati altri utenti più obiettivi, che sostengono come non basti una buona stagione da parte di Salah a giustificare un balzo così elevato. Ricordiamo infatti che l'ex-calciatore della Roma poteva vantare una valutazione di 83 in FIFA 18, con un aumento dunque di cinque punti in questa nuova edizione del titolo calcistico.