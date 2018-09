FIFA 19: come scaricare la demo su PC, PS4 e Xbox One

EA ha pubblicato la demo di FIFA 19, che permette di provare sia le amichevoli che la modalità Il Viaggio: I Campioni, oltre che le partite con le grafiche e le introduzioni ufficiali della Champions League.



Ecco i link per avviare il download della demo su tutte le piattaforme tramite browser (al momento non è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 3 e Xbox 360):



- PlayStation 4 - 7,45 GB

- Xbox One - 7,48 GB

- PC (Origin) - 7,48 GB



Ovviamente, in alternativa, potete scaricarla manualmente cercandola negli store digitali delle rispettive piattaforme.



Queste sono le squadre con cui è possibile giocare la demo:



- Juventus

- Roma

- Real Madrid

- Atletico Madrid

- Manchester United

- Manchester City

​- Tottenham

- Paris Saint Germain

- Bayern Monaco

- Borussia Dortmund



FIFA 19 sarà disponibile dal 28 settembre in edizione standard e dal 25 settembre in edizione Champions e Ultimate.