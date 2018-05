Come ogni anno Electronic Arts ha annunciato la "Squadra della stagione" (TOTS) di FIFA Ultimate Team, la più famosa modalità della simulazione di calcio per console e PC protagonista di una rubrica settimanale su Mastergame.



A stagione conclusa, quindi, è arrivato il momento di tirare le somme per FIFA 18: scopriamo insieme la squadra composta dai migliori calciatori della Serie A:



Titolari



Samir Handanovic - Inter

Kalidou Koulibaly - Napoli

Milan Škriniar - Inter

Mehdi Benatia - Juventus

Miralem Pjanić - Juventus

Allan - Napoli

Sergej Milinković-Savić - Lazio

Paulo Dybala - Juventus

Lorenzo Insigne - Napoli

Mauro Icardi - Inter

Ciro Immobile - Lazio



Sostituti



Alisson - Roma

Stefan de Vrij - Lazio

Andrea Masiello - Atalanta

Radja Nainggolan - Roma

Federico Chiesa - Fiorentina

Josip Iličić - Atalanta

Luis Alberto - Lazio



Riserve



Aleksandar Kolarov - Roma

Lucas Torreira - Sampdoria

Douglas Costa - Juventus

Dries Mertens - Napoli

Gonzalo Higuain - Juventus



Questo, infine, è stato il commento ufficiale di EA Italia sulla selezione:



"La capolista Juventus vede schierati i protagonisti della sua settima vittoria consecutiva: Benatia, Pjanić e Douglas Costa schierati a sostegno delle punte Dybala e Higuaìn, mentre per il Napoli sono stati selezionati Koulibaly e Allan, dietro ad Insigne e Mertens. Tanta Lazio, con Milinković-Savić, De Vrij, Luis Alberto e il miglior marcatore della stagione Ciro Immobile. Con l’altro capocannoniere, Mauro Icardi, a rappresentare i nerazzurri ci sono il portiere Handanovič e il centrale Škriniar. Per la Roma sono stati inseriti Alisson, Kolarov e Radja Nainggolan. Tra le rivelazioni di questa stagione che EA SPORTS ha deciso di premiare sono stati selezionati Federico Chiesa per la Fiorentina, Iličić e Masiello per l’Atalanta e Lucas Torreira per la Sampdoria. I 23 giocatori inseriti nella Squadra della Stagione per il campionato italiano saranno disponibili sotto forma di oggetti giocatore speciali all’interno dei pacchetti per un periodo limitato".