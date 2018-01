Far Cry 5: i requisiti per giocarlo su PC

Ubisoft ha svelato nel dettaglio i requisiti di sistema per poter giocare a Far Cry 5 su PC con diverse impostazioni grafiche.



Si passa dai requisiti minimi a quelli consgliati per poter giocare il titolo ad una risoluzione di 4K e 60fps, vediamoli nel dettaglio:



Requisiti minimi (720p)



- Sistema operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

- Processore: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz o AMD FX-6300 @ 3.5 GHz (o equivalente)

- Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 670 o AMD R9 270 (2GB VRAM e Shader Model 5.0)

- Memoria RAM: 8GB



Requisiti consigliati (1080p, 60fps)



- Sistema operativo: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit )

- Processore: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz o AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz (o equivalente)

- Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD R9 290X (4GB VRAM con Shader Model 5.0)

- Memoria RAM: 8GB



Requisiti per 4K e 30fps



- Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

- Processore: Intel Core i7-6700 @ 3.4 GHz o AMD Ryzen 5 1600X @ 3.6 GHz (o equivalente)

- Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD RX Vega 56 (8GB VRAM Shader Model 5.0)

- Memoria RAM: 16GB



Requisiti per 4K e 60fps



- Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

- Processore: Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz o AMD Ryzen 7 1700X @ 3.4 GHz (o equivalente)

- Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI o AMD RX Vega 56 CFX (8GB Shader Model 5.0)

- Memoria RAM: 16GB



Far Cry 5 sarà disponibilie, oltre che su PC, anche su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal prossimo 27 marzo.