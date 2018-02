Far Cry 3 sbarca su PS4 e Xbox One in estate

Ubisoft ha svelato la rimasterizzazione di Far Cry 3 per PlayStation 4 e Xbox One.



Si chiama Far Cry 3 Classic Edition e sarà disponibile sia per l'acquisto singolo che con quattro settimane di anticipo grazie a un download "gratuito" per tuttti per gli acquirenti del Season Pass di Far Cry 5, in arrivo su PC, PS4 e Xbox One il 27 marzo.



"Tutti i possessori del Season Pass di Far Cry 5 che giocano su console riceveranno Far Cry 3 Classic Edition, che sarà disponibile per gli acquirenti del Season Pass quattro settimane prima del suo lancio e come titolo indipendente nell’estate 2018 su PlayStation 4 e Xbox One", si legge nel comunicato stampa dell'azienda francese, che si conclude così:



"Far Cry 3 Classic Edition consentirà agli appassionati della saga e ai nuovi giocatori di rivisitare l’isola di Rook e incontrare uno dei più famigerati villain di Far Cry, Vaas, interpretato da Michael Mando (Better Call Saul ndr.). Nei panni di Jason Brody, i giocatori dovranno esplorare una fantastica isola tropicale per trovare e salvare i suoi amici, che sono tenuti prigionieri. I giocatori PC che acquistano il Season Pass o la Far Cry 5 Gold Edition riceveranno la versione completa di Far Cry 3".



Vi lasciamo al video che è stato pubblicato in occasione dell'annuncio a sorpresa.