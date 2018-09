Fallout 76 non permetterà di giocare insieme su console differenti

Dopo la storica apertura di Sony al cross-play tra le versioni PS4, Xbox One e Switch di Fortnite: Battle Royale , c'è grande curiosità su quali saranno i prossimi giochi a supportare questa funzionalità per permettere agli utenti di giocare insieme ai propri amici a prescindere dalla piattaforma di appartentenza. Tra questi, però, non ci sarà Fallout: 76 , nuovo gioco di ruolo online sviluppato da Bethesda, che al lancio di novembre non supporterà il multiplayer cross-platform tra diverse console .

Possibile che, dopo una grande insistenza da parte delle software house e la riluttanza di Sony ad aprire le porte di PlayStation Network ad altre piattaforme, Bethesda abbia concepito il netcode (il codice di rete che gestisce tutta la componente online) di Fallout: 76 in modi che renderebbero difficile l'implementazione del cross-play in tempi brevi e senza stravolgere il tutto.



Non è da escludere, però, che il team di sviluppo possa tornare sui propri passi una volta che la community avrà insisito a sufficienza invocando a gran voce l'aggiunta di una feature senza dubbio apprezzatissima. Al momento, però, i riflettori sono puntati sul lancio: il nuovo capitolo di Fallout sarà disponibile dal 14 novembre su PC, PS4 e Xbox One, con una beta privata che sarà disponibile solo per coloro che hanno prenotato il gioco a partire dal 23 ottobre.