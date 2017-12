Due video per Dragon Ball FighterZ

È uno dei titoli più attesi del 2018, non solo da i fan della serie anime di Akira Toriyama, ma anche dagli appassionati dei giochi di genere picchiaduro.



È Dragon Ball FighterZ, il nuovo videogioco dedicato a Goku e soci sviluppato da Arc System Works, studio giapponese con sede a Yokohama che ha dato i natali a capolavori del calibro di Double Dragon, Guilty Gear e, più recentemente, BlazBlue.



Ha uno stile grafico davvero particolare, che grazie al motore Unreal Engine 4 riesce a riprodurre fedelmente i personaggi in un ambiente tridimensionale che sembra, però, bidimensionale a tutti gli effetti. Dopo averlo visto in azione più volte, infatti, possiamo assicurarvi una cosa: Dragon Ball FighterZ sarà uno dei giochi più belli da vedere degli ultimi anni.



Rendetevene conto da soli dando uno sguardo ai due video presenti in questo articolo, uno riguardante uno scontro tra Tensing e Iamko e l’altro interamente dedicato al malvagio Kid Buu.



Dragon Ball FighterZ è atteso su PlayStation 4 e Xbox One nella giornata di giovedì 25 febbraio, ma anche in formato digitale su PC grazie alla piattaforma Steam, e arriverà nei negozi ad un prezzo consigliato di €69,99. Ci sarà anche una speciale edizione da collezione con una statua di Goku che si aggirerà intorno alla cifra di €129,99.