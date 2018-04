Dragon Quest Builders 2: i personaggi del creatore di Dragon Ball

Square Enix ha pubblicato un set di immagini che ritraggono i personaggi di Dragon Quest Builders 2, gioco di crafting e piattaforme in stile Minecraft, creati da Akira Toriyama, storico ideatore di Dragon Ball. Il gioco è in sviluppo per PlayStation 4 e Nintendo Switch e sarà disponibile entro la fine dell'anno in Giappone. Solo successivamente, presumibilmente a inizio 2019, arriverà anche in Italia.