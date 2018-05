Dragon Ball Legends sbarca su Android gratuitamente

Il gioco consente di scegliere uno tra i personaggi più amati dell'universo di Akira Toriyama, come Goku e Vegeta, e affrontare una nuova avventura ambientata nell'universo di Dragon Ball, in cui incontrerete anche un personaggio tutto nuovo creato dal disegnatore appositamente per Legends. Non manca inoltre una modalità multiplayer che vi consentirà di sfidare altri giocatori da ogni parte del mondo.



La versione Android di Dragon Ball Legends è già scaricabile da Google Play Store, mentre quella per dispositivi iOS è prevista nel corso dell'estate.