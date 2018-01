Dragon Ball FighterZ: arrivano Vegeth, Broly e C17

Grazie al codice sorgente della versione PC del gioco, possiamo mostravi la lista, attualmente non confermata ma plausibilissima, dei personaggi aggiuntivi di Dragon Ball FighterZ.



Ci sono diversi combattenti molto richiesti, come il temibile Broly e Bardock, il padre di Goku, ma anche alcuni grossi assenti della versione del gioco in vendita da qualche giorno nei negozi: Goku e Vegeta non trasformati, l'androide C17 e Vegeth.



- Broly

- Bardock

- Zamasu

- Cooler

- C17

- Goku (versione base)

- Vegeta (versione base)

- Vegeth (versione blu)



Questi personaggi, salvo cambiamenti dell'ultima ora, andranno a comporre l'offerta dei contenuti aggiuntivi (DLC) riservati al Season Pass del gioco, in vendita al prezzo di €34,99.



Dragon Ball FighterZ è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One, cliccando qui potete leggere la nostra recensione del gioco.