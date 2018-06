Dragon Ball FighterZ a settembre su Nintendo Switch

Dopo l'annuncio dell'E3, la fiera di videogiochi più importante al mondo che si tiene ogni anno a Los Angeles, Bandai Namco ha svelato la data di pubblicazione della versione Nintendo Switch di Dragon Ball FighterZ, apprezzato picchiaduro disponibile da febbraio su PC, PS4 e Xbox One.



Dragon Ball FighterZ per la console ibrida giapponese arriverà nei negozi, come tutti i giochi di Bandai Namco in Italia, in due date: il 27 settembre in versione fisica e il 28 settembre in versione digitale. Chi ordinerà il gioco otterrà l'accesso anticipato a Goku e Vegeta SSGSS, oltre un classico per Super Nintendo. Dragon Ball Z: Super Butoden in versione giapponese.



Il gioco si adatterà alle caratteristiche della console della casa di Super Mario, permettendo una fruizione anche in modalità, e sarà tecnicamente identico alle versioni già disponibili sul mercato.