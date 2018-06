Disponibile Milanoir, il videogioco poliziottesco tutto italiano

È finalmente disponibile Milanoir, il videogioco polizziottesco ambientato a Milano e creato in Italia da Italo Games (ve ne avevamo parlato nel dettaglio qui).



Si tratta di un gioco d'azione 2D sviluppato con la tecnica della pixel art, ovvero quella grafica retro che ricorda i classici degli albori dei videogiochi, in vendita sugli store digitali di PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch al prezzo di €12,99. L'8 giugno arriverà anche la versione Xbox One allo stesso prezzo.



Il lancio è stato accompagnato dal corto con attori reali che potete ammirare all'interno di questa notizia e la descrizione ufficiale del prodotto, che vi riportiamo di seguito:



"Scopri la verità mentre fuggi da coloro che ti vogliono morto in una città che non perdona. Qualcuno vuole ucciderti: devi usare tutte le tue abilità per sopravvivere: spara, strangola, muoviti di soppiatto tra i nemici e sfidali in inseguimenti mozzafiato.



Caratteristiche del gioco:



- CRIMINE & VIOLENZA: Una sporca storia di tradimento e vendetta. Un omaggio ai film italiani capolavoro degli anni '70 come Milano Calibro 9 e Milano odia: la polizia non può sparare. Guardati le spalle, non fidarti di nessuno...

- COLONNA SONORA FUNK ANNI '70 & PIXEL ART INCREDIBILE: Esplora le strade di Milano da una nuova e stupenda prospettiva pixelata! Immergiti nella cruda atmosfera urbana degli anni '70!

- MODALITÀ ARENA: Non c'è via di fuga dalla morte, ma più uccidi più tempo guadagni...

- MODALITÀ MULTIGIOCATORE COOPERATIVO LOCALE"