Disponibile Kingdom Come: Deliverance, il gioco di ruolo medievale

Arriva oggi nei negozi Kingdome Come: Deliverance, coraggioso e originale gioco di ruolo ambientato nel medioevo pensato per PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Dopo un lungo periodo di lavorazione e una campagna di finanziamento collettivo, il titolo è finalmente disponibile sia nei negozi fisici che sugli store digitali dele rispettive piattaforme.



Questo è stato il messaggio di Martin Klima, Executive Producer presso Warhorse Studios, la sofware house che ha ideato il gioco:



"Quattro anni dopo la nostra campagna Kickstarter, il nostro gioco è pronto per essere pubblicato domani. Il compito era davvero grande, e il nostro team, anche se ancora piuttosto piccolo, ha sempre lavorato sodo per consegnare e creare il gioco che avevamo in mente e che crediamo il pubblico volesse. Prima di parlare un po ' del background, tutti noi di Warhorse vorremmo ringraziare la nostra community, i sostenitori e gli amici che ci hanno aiutato a dare vita a questo sogno dandoci la possibilità di sviluppare quella che crediamo sia un'esperienza RPG unica!"



Come da tradizione, la pubblicazione del gioco è stata accompagnata da un trailer di lancio, che vi lasciamo ammirare comodamente all'interno di questo articolo.