Dislessia, un aiuto alla cura può venire dai videogame

I videogiochi possono aiutare i bambini con problemi di dislessia. E Il recupero può iniziare già dall'asilo nido. Lo rivela uno studio condotto dai ricercatori di Psicologia Generale dell'Università di Padova, in collaborazione con l'Associazione Sindrome di Down di Verona e l'Università di Bergamo. Secondo la ricerca i bambini con questo tipo di patologia possono, tramite l'utilizzo di trattamenti riabilitativi particolari come i videogiochi, migliorare le loro abilità di lettura, poiché l'immagine vista sullo schermo li aiuta nella percezione a livello globale.