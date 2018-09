Digital Bros Game Academy, iscrizioni da record per l'Anno Accademico 2018/2019

Continua il processo di crescita di una realtà tutta italiana come Digital Bros Game Academy, l'accademia milanese che permette ai giovani aspiranti sviluppatori e artisti di specializzarsi nello sviluppo di videogiochi e intraprendere un percorso professionale in questo settore.



Per l'Anno Accademico 2018/2019, la DBGA ha fatto registrare ben 90 iscrizioni (19 in più rispetto all'anno precedente), con un raddoppio del numero di studentesse: in totale, sono 40 gli iscritti al corso di Game Design, 24 gli iscritti al corso di Game Programming e 26 a quello di Game Art 2D/3D.