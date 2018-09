Diablo III, ecco la data di lancio della Eternal Collection su Nintendo Switch

Blizzard ha finalmente confermato la data di lancio di Diablo III: Eternal Collection, raccolta per Nintendo Switch che include il popolare gioco di ruolo della casa americana e tutti i contenuti aggiuntivi lanciati su altre piattaforme. Tra questi, l'espansione Reaper of Souls e il pacchetto Ascesa del Negromante, che si aggiungeranno alla campagna integrale, la modalità Avventura e le Stagioni.



La Eternal Collection di Diablo III sarà disponibile su Switch a partire dal 2 novembre e può essere già prenotato dal negozio digitale Nintendo eShop, dando accesso ad alcuni contenuti esclusivi dedicati alla saga di The Legend of Zelda. Il gioco, che supporterà il multiplayer cooperativo, richiederà un abbonamento al nuovo servizio Nintendo Switch Online per tutte le funzionalità multigiocatore.