Devil May Cry potrebbe tornare in esclusiva per PS4

A quanto pare Devil May Cry, la serie di giochi d'azione dei creatori di Resident Evil nata su PlayStation 2 nel 2001, è pronta a tornare nei negozi dopo la parentesi di DmC, reinterpretazione a cura dello studio di sviluppo britannico Ninja Theory.



Stando a recenti voci di corridoio, il quinto capitolo della serie principale sarà annunciato molto presto, probabilmente in occasione della notte degli Oscar dei videogiochi, i The Game Awards 2017, o della PlayStation Experience 2017, due eventi che si terranno in California nel weekend dell'Immacolata.



Si chiamerà Devil May Cry V (con un numero romano a simboleggiare il 5, proprio come accaduto con Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, l'ultima fatica del maestro Hideo Kojima dell'era Konami) e su console sarà un'esclusiva di PlayStation 4 (arriverà su PC poco dopo). Niente Xbox, come nel caso delle ultime uscite, o Nintendo Switch dal lato console, solo ed esclusivamente PS4 con pieno supporto a PlayStation 4 Pro.



Devil May Cry è l'interpretazione giapponese della Divina Commedia di Dante Alighieri, sono infatti numerosi i richiami all'opera del più grande autore italiano: il protagonista si chiama proprio Dante, mentre suo fratello porta il nome di Virgil, ovvero Virgilio.



Per scoprire tutto su Devil May Cry V e la sua nuova discesa all'Inferno non ci resta che aspettare qualche giorno.