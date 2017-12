Detroit: Become Human e la sua fedeltà grafica

A cinque anni dalla pubblicazione del video della demo tecnica per PlayStation 3 denominata Kara, Quantic Dream, nella persona della sua più grande mente, David Cage, torna a parlare dell’importanza di quel filmato in un corposo e interessante video dietro le quinte.



Kara è stata utile allo studio di sviluppo francese per migliorare la tecnica di motion capture di Detroit: Become Human, titolo in uscita esclusivamente su PlayStation 4 nel corso del 2018. Il motion capture è una tecnologia utilizzata anche per la realizzazione dei film con scene in computer grafica ed è utile a catturare le sembianze e le movenze di attori in carne e ossa per portarle poi su schermo.



In questo video, David Cage ci spiega come riesce a gestire e implementare le emozioni umane nei suoi giochi, un particolare metodo di ricerca che nel caso di Detroit sfocerà nella realizzazione di una storia distopica, basata sulla “umanità” delle intelligenze artificiali.