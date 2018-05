Destiny 2: come e quando scaricare la seconda espansione La Mente Bellica

A partire dalle ore 15:00 di oggi 8 maggio, gli utenti PC, PlayStation 4 e Xbox One di Destiny 2 non potranno più accedere ai server del gioco, che sarà sottoposto a un intervento di manutenzione in preparazione all'arrivo dei nuovi contenuti. Tutti coloro si trovassero ancora impegnati in attività PvP e PvE avranno tempo fino alle ore 16:00 per completarle, salvo poi essere disconnessi manualmente dai server.



Sempre dalle 16:00, Bungie pubblicherà su tutte le piattaforme l'aggiornamento 1.2.0 di Destiny 2, e per coloro che hanno acquistato l'espansione (inclusa nel Pass Stagionale), anche il pacchetto d'installazione del DLC. Al momento non sono note le dimensioni effettive dei due contenuti, ma Bungie ha informato gli utenti che sarà necessario disporre di almeno 50GB di spazio su Xbox One, 68GB su PC e 71GB su PS4. La versione per la console Sony, infatti, includerà contenuti esclusivi come un nuovo assalto cooperativo e armature leggendarie per ciascuna classe.



L'accesso ai server e ai contenuti del nuovo DLC sarà garantito alle ore 20:00, quando Bungie lancerà l'aggiornamento 1.2.0.1 che sbloccherà le attività de La Mente Bellica. Ci saranno novità anche per coloro che non hanno ancora acquistato il DLC: come parte della Stagione 3, arriveranno infatti le partite private del Crogiolo, una nuova interfaccia per equipaggiare più emote simultaneamente e dei "gradi" per i fan del PvP, che premieranno con ricompense esclusive coloro che si dedicheranno al multiplayer competitivo.



Di seguito un assaggio dei nuovi contenuti in arrivo con il DLC 2: La Mente Bellica.