Dave Bautista vuole interpretare Marcus Fenix nel film di Gears of War

Dopo aver abbandonato la scena WWE per darsi al cinema, Dave Bautista non si ferma più. L'attore, che ha vestito i panni di Drax nei due film dei Guardiani della Galassia e nel recente Avengers: Infinity War, ha svelato di avere un sogno nel cassetto: quello di interpretare il personaggio di Marcus Fenix, protagonista della saga Gears of War.



In un'intervista a GameStop, l'attore ha confidato di aver tentato per anni di convincere Microsoft e Universal Studios a concedergli il ruolo, senza tuttavia riuscire nell'impresa. D'altronde, del film dedicato alla serie sparatutto nata su Xbox 360 se ne sono perse le tracce da quasi dieci anni dopo l'annuncio originale avvenuto nel 2009.