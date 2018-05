Dark Souls: Remastered, la versione di prova è già scaricabile

Bandai Namco ha svelato l'esordio del Network Test di Dark Souls: Remastered, riedizione del gioco di ruolo targato FromSoftware che si lascerà provare gratuitamente tra pochi giorni. Il Network Test, una sorta di beta che servirà agli sviluppatori per testare l'infrastruttura di rete delle modalità multiplayer, si terrà infatti nei giorni 11 e 12 maggio solo su PS4 e Xbox One.



Da oggi è disponibile il pacchetto d'installazione del Network Test, che richiede circa 3 GB di spazio su entrambe le console. Avrete tempo fino alle ore 11:59 dell'8 maggio per scaricare il client del Network Test: dopo quella data, il pacchetto sarà rimosso da PlayStation Store e Xbox Games Store, impedendo agli utenti di scaricare i file necessari ad accedere alla beta multiplayer. Vi consigliamo dunque di affrettarvi a completare il download per essere pronti al momento dell'apertura dei server.