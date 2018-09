Dark Souls Remastered, ecco le date del Network Test su Nintendo Switch

Dal Tokyo Game Show 2018, Bandai Namco e From Software hanno annunciato l'imminente arrivo del Network Test di Dark Souls Remastered in versione Nintendo Switch.



Gli utenti in possesso della console ibrida giapponese potranno scaricare gratuitamente il client di prova dalle pagine di Nintendo eShop e prepararsi all'avvio del test pubblico, che si terrà questo fine settimana solo ed esclusivamente nella fascia serale.