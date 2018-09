Come scaricare la demo di Fist of the North Star: Lost Paradise

Sul PlayStation Store è possibile scaricare e giocare gratuitamente alla demo del nuovo gioco di Kenshiro.



La versione di prova di Fist of the North Star: Lost Paradise pesa 8,72 GB e potete scaricarla, come di consueto, raggiungendo lo store digitale sulla vostra console o cliccando questo link per avviare il download via browser.



Lost Paradise sarà disponibile dal 2 ottobre solo su PlayStation 4, continuate a seguirci per scoprire tutte le novità che ci separano dalla sua pubblicazione.