Come sarebbe Super Mario nella vita reale?

Vi siete mai chiesti come sarebbe il fantastico mondo di Super Mario Bros. nella vita reale?



I gemelli australiani Dylan e Brodie Pawson lo hanno fatto, e in tutta risposta hanno realizzato un divertente video in cui, nei panni di Mario e Luigi, si divertono a compiere acrobazie, saltare per la città e dilettarsi nel più classico finale che caratterizza i livelli del primo videogioco della saga Nintendo.